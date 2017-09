Kayii Lei representa Macau no “Miss Grand International”, no Vietnam

Kayii Lei, natural de Macau, parte no início do próximo mês para o Vietnam. A jovem modelo vai representar o território no concurso de beleza “Miss Grand International”, cuja fase final se disputada na cidade de Ho Chi Minh.

Joana Figueira

Aos 24 anos, Kayii Lei toma em mãos uma tarefa de monta. A jovem modelo vai representar Macau no “Miss Grand International”. Ao longo de três semanas, Lei vai competir com cerca de nove dezenas de participantes pelo primeiro lugar num dos cinco concursos de beleza que mais audiências atrai mundialmente. A representante de Macau foi escolhida pela “Macau Pageant Alliance”, organização sem fins-lucrativos instituída em 2014 e responsável pela organização de concursos da índole no território. Kayii parte para a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnam, no dia 5 do próximo mês.

“Kayii Lei foi seleccionada como ‘Miss Grand Macau 2017’ há cerca de um mês e meio através do casting anual da ‘Macau Pageant Alliance’. Os critérios pelos quais o júri se regeu foram a beleza facial, a figura, a capacidade comunicativa e a personalidade”, disse ao PONTO FINAL Frederick Ip, responsável pelo concurso de selecção realizado no território.

Formada pelo Instituto Politécnico de Macau, Lei é designer gráfica, ao mesmo tempo que trabalha como modelo. Este ano, o tema do “Miss Grand International” é “Stop the War & Violence” (“Acabar com a Guerra e a Violência”, em português). Caso consiga vencer o concurso internacional, Kayii viajará por todo o mundo para promover a premissa.

O processo de preparação da representante de Macau envolve preparação prática para envergar diferentes tipos de vestuário, aulas na passarela e formação em maquilhagem e penteados: “Temos de preparar a Kayii para usar roupa do dia-a-dia, vestidos de ‘cocktail’ e vestidos de noite. Depois, o desfile no palco também é importante e tem de ter força porque, normalmente, as participantes do ‘Miss Grand International’ sabem desfilar muito bem. E, uma vez que na maior parte do tempo as candidatas têm de arranjar o seu próprio cabelo e aplicar maquilhagem, a Kayii precisa de aprender a fazê-lo de forma eficaz”, explicou Frederick Ip ao PONTO FINAL.

Este é o quinto ano que a “Macau Pageant Alliance” selecciona uma representante de Macau para participar no concurso, que este ano decorre no Vietnam. Hio Man Chan foi a “Miss Grand Macau 2016” e chegou ao top 10 da edição do ano passado, sendo a modelo do território com melhor classificação em competições internacionais.

O “Miss Grand International” é um concurso com base na Tailândia, mas este ano decorrerá não só naquele país como também nos Estados Unidos da América e no Vietnam. Ainda que este ano se completem apenas cinco edições do evento, devido “à produção de grandes dimensões e à qualidade das concorrentes, já é considerado um dos cinco melhores concursos de beleza internacionais pelos conhecedores da indústria”, disse Ip.