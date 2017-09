Hato: Cidadãos de nacionalidade portuguesa em “absoluta situação de carência” podem pedir apoio social a Portugal

O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong recebeu um pedido de apoio consular por parte de um cidadão com identidade portuguesa, que afirmou estar em “absoluta situação de carência e de meios de subsistência” em consequência da passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto. Vítor Sereno, cônsul-geral de Portugal, disse ao PONTO FINAL que, até ao momento, foi identificada um caso de uma pessoa que solicitou ajuda por via do mecanismo de Apoio Social a Emigrantes Carenciados das Comunidades Portuguesas (ASEC-CP).

“Fomos contactados por uma pessoa que diz que está em absoluta situação de carência e de meios de subsistência e, portanto, veio pedir apoio consular. Imediatamente e no próprio dia esse pedido foi enviado para Lisboa”, referiu Vítor Sereno, apontando que o processo se fez acompanhar também de um parecer consular. O diplomata garantiu que, quer através das redes sociais, quer do contacto feito por associações, foi identificada apenas um caso que se enquadra no tipo de apoio previsto no âmbito do ASEC-CP.

Os portugueses residentes no estrangeiro podem requisitar apoio social do Estado português caso se encontrem em situação de absoluta carência de meios de subsistência ou que evidenciem grande fragilidade, “não superável pelos mecanismos de protecção social e de saúde existentes nos países de acolhimento”, lê-se no Portal das Comunidades Portuguesas.

O ASEC-CP responde “a necessidades essenciais e extraordinárias”, destinando-se, por exemplo, a vítimas de catástrofes naturais e calamidades públicas e de acontecimentos extraordinários, acidentais e de incidência individual. As condições de atribuição são a nacionalidade portuguesa, residência legal e efectiva no país ou território de acolhimento e situação de comprovada carência ou que evidenciem comprovada fragilidade.

Vítor Sereno explicou tratar-se de “um subsídio individual, intransmissível, pontual, extraordinário, atribuído numa única prestação”. Quanto ao “montante a atribuir é variável, tendo em conta a situação sócio-económica do próprio e do agregado familiar, bem como a finalidade do apoio requerido”, diz o Portal das Comunidades Portuguesas.

Ao PONTO FINAL, Sereno garantiu “manter abertos todos os canais de comunicação, quer com os cidadãos, quer com as associações, quer com as empresas/empresários, no sentido de prestar apoio a alguma situação que se venha a revelar ainda merecedora de atenção especial”. J.F.