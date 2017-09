Governo continua a aguardar pedido de inspecção às instalações do “The 13”  

Helena de Senna Fernandes reiterou esta quinta-feira que a abertura do hotel “The 13” está dependente do pedido de inspecção às instalações por parte dos responsáveis pela unidade hoteleira. A responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) sublinhou que, da parte do Governo, “toda a documentação foi aprovada”, ressalvando que o processo de licenciamento depende também de uma inspecção final à propriedade. Essa inspecção, explicou a responsável, ainda não foi requisitada.

“Nós não podemos avançar no processo de licenciamento porque agora recai no investidor e em quando é que eles querem requisitar uma inspecção das instalações. Aquilo que podíamos fazer em termos governamentais já foi feito, agora recai no dono da propriedade”, disse Senna Fernandes.

A directora dos Serviços de Turismo revelou ainda que o “The 13” é um dos 20 projectos que se encontram actualmente em processo de licenciamento. Se todos conseguirem aprovação, tal irá materializar-se num acréscimo de seis mil quartos.