DSEJ vai estudar sistema de prevenção de catástrofes do Japão e Taiwan  

Alexis Tam incumbiu a responsável pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Leong Lai, de enviar uma delegação a países e regiões como Japão e Taiwan para aprender com a experiência de Tóquio e de Taipé na resposta a catástrofes naturais. A notícia foi avançada ontem pelo próprio secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, à margem da inauguração da PATA Travel Mat, na sequência do encontro que o governante manteve esta terça-feira com os membros da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC).

Ao PONTO FINAL, Jorge Fão, presidente da mesa de assembleia geral da APOMAC, revelou que Alexis Tam tinha concordado com a proposta avançada por um dos sócios da associação, de introduzir um conjunto de medidas de prevenção de calamidade nas escolas do território: “Muitos sócios da APOMAC sugeriram isso, eu pessoalmente concordei”, reconheceu ontem o governante. “Antigamente nós tínhamos simulacros mas a dimensão não era tão grande, não era um nível tão elevado mas este tufão foi horrível. Por isso temos que pensar numa outra forma [de] enfrentar um tufão com esta dimensão”, declarou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

“Já mandei a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude enviar colegas para aprender [com] os países com experiência de terramotos, etc. Eles vão viajar muito em breve, para alguns países ou regiões como Taiwan ou o Japão, porque ali tem mais desastres e também tem mais experiência. Acho que mais tarde nós podemos introduzir as medidas mais concretas e mais adequadas para Macau”, revelou.

Medicas que devem culminar com “mais formação para escolas, para docentes e para alunos”: “No fim, toda a gente tem de ter esta preparação para enfrentar calamidades como este tufão [Hato] e também para outros desastres”, declarou Alexis Tam. E quanto à implementação, seria já para Janeiro? “Acho que sim, acho que sim, porque outros países já têm medidas, nós só [vamos] praticamente adoptar ou copiar”, garantiu.

Ainda sobre a ida da delegação da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ao Japão ou a Taiwan, Alex Tam disse que a responsabilidade recaía agora sobre o organismo. No entanto, reiterou que a delegação da DSEJ se vai deslocar a ambos os territórios “muito em breve”.