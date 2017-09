“Doksuri” deverá trazer aguaceiros e vento forte  

De acordo com a informação veiculada ao final da tarde de ontem pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, o sinal nº1 de tempestade tropical deverá permanecer içado no território. Às 18 horas, o tufão “Doksuri” situava-se a cerca de 690 quilómetros a su-sudoeste de Macau. Os serviços previam que o tufão se movesse para oés-noroeste, mantendo uma distância superior a 600 quilómetros de Macau, em direcção à costa do Vietname. Para a manhã de hoje eram aguardados aguaceiros, podendo o vento atingir um nível muito forte, com rajadas esporádicas.

