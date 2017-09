Deung Jun e Tony Fernandes estiveram reunidos para discutir planos da Air Asia em Macau

O presidente da Companhia do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), Deung Jun, esteve ontem reunido com Tony Fernandes, presidente executivo da companhia aérea malaia Air Asia, para discutirem os desenvolvimentos futuros nos termos da cooperação entre ambas as partes.

Os planos de Deung e Fernandes passam por reforçar uma colaboração que dura há já 13 anos através da criação de novas rotas em Macau operadas pela companhia aérea de baixo custo.

Tony Fernandes reiterou a vontade de aumentar o número de opções de rotas – 35 por cento ao ano – apresentando um plano de expansão dos destinos servidos a partir do aeroporto local de oito para quarenta.

O dono da Air Asia mostrou-se confiante no desenvolvimento do mercado de Macau e está convicto que as infra-estruturas de grande envergadura em construção no território vão permitir mais recursos para a criação de novas rotas que liguem Macau e o resto do continente asiático.