Concurso público de reconversão do Hotel Estoril lançado ainda este mês

Mais de um ano depois do Conselho de Planeamento Urbanístico ter dado um parecer positivo à demolição da fachada do Hotel Estoril, Alexis Tam anunciou, por fim, o lançamento do concurso público de reconversão da estrutura. A iniciativa será lançada ainda este mês e seguir-se-á um outro concurso, relativo à fase de construção do centro de actividades juvenis.

O Governo vai lançar ainda este mês um concurso público para reconverter o Hotel Estoril num centro de actividades juvenis, revelou ontem Alexis Tam, à margem da inauguração da PATA Travel Mart, feira que se realiza pela terceira vez em Macau.

“O Hotel Estoril vai avançar. Já temos o projecto e vamos lançar um concurso público para, por fim, construir aquele centro de actividades para jovens, um conservatório de música, de dança e teatro e também uma piscina”. E quando será lançado o concurso? “Acho que muito em breve, se calhar para a semana [ou] no final do mês vai ser lançado este concurso público”, garantiu o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em declarações à imprensa.

Questionado quanto à demora do lançamento do concurso público, Alexis Tam justificou-se com a “dimensão do projecto” que, considera, “não é pequena”. Além do plano envolver três organismos governamentais – a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, o Instituto do Desporto e o Instituto Cultural, o titular da pasta da Cultura referiu também que tanto o caderno de encargos como o programa do concurso têm que estar disponíveis em língua chinesa e portuguesa: “Leva tempo, mas agora já está pronto”, assegurou.

A iniciativa agora anunciada será apenas a primeira no âmbito do projecto de reconversão do Hotel Estoril. Depois deste será lançado um segundo concurso público, relativo à empreitada de construção das novas instalações. Quanto à segunda fase do projecto, Alexis Tam descartou responsabilidades e escusou-se a avançar com datas: “Eu penso que a construção, como sucede com o novo hospital, já não pertence a mim, é outra área. Não me compete porque somos só utilizadores. No fim há dois concursos públicos: um é para design e outro é para construção”, explicou o governante.

Sobre a conservação do mosaico que figura na fachada do edifício, da autoria do escultor italiano Oseo Acconci, e no qual está representada a deusa Fortuna, Alexis Tam não quis deixar garantias: “De acordo com o programa, vamos ouvir as opiniões dos arquitectos e isso eles sabem melhor. Segundo eu percebi, no caderno [de encargos] do concurso, há uma condição para perceber se é possível preservar aquele painel”, explicou.

Em Julho do ano passado, o Conselho do Planeamento Urbanístico emitiu um parecer positivo relativo à demolição da fachada do Hotel Estoril e também do mosaico. Antes dessa mesma reunião, a Associação Novo Macau tinha entregue ao organismo uma petição contra a revitalização do espaço que defendia que “todos os membros do conselho devem conter sensibilidade social adequada e cautela ao emitir quaisquer opiniões opostas viáveis ou tomar decisões sobre a planta de condições urbanísticas”.

No dia seguinte, a garantia de preservação do mosaico foi dada por Guilherme Ung Vai Meng, então director do Instituto Cultural.

O nome do arquitecto português Álvaro Siza chegou ainda a ser apontado como uma possibilidade para a reconstrução das instalações mas o projecto acabou por ser travado após uma petição da associação Macau Root Planning. Os urbanistas instaram, na altura, o Governo a reconsiderar e a avaliar o valor patrimonial do edifício.