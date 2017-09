Cinema alemão de hoje e de ontem, no regresso do KINO à Cinemateca  

O Festival de Cinema Alemão KINO volta a ocupar a Cinemateca Paixão em Outubro. O programa, este ano mais alargado, inclui filmes de produção recente mas também películas incontornáveis do movimento “Novo Cinema Alemão”, que se impôs na filmografia europeia entre os anos 60 e 80 do século XX. Presente estará o realizador Marc Rothemund, que assina o filme de abertura “My Blind Date with Life”.

Sílvia Gonçalves

Depois de uma primeira edição em 2016, o Festival de Cinema Alemão KINO, organizado pelo Goethe-Institut de Hong Kong, vai regressar à Cinemateca Paixão, entre os dias 14 e 27 de Outubro. “My Blind Date with Life”, comédia baseada em factos reais, assinada por Marc Rothemund, faz a abertura do festival, numa projecção que conta com a presença do realizador. Dividido em três secções, o KINO condensa numa primeira parte oito filmes, quatro deles nomeados para a 67.ª edição do Festival de Cinema de Berlim. A segunda parte reúne 11 curtas-metragens, também apresentadas no Berlinale, entre elas, “Altas Cidades de Ossadas”, de João Salavisa, e “Cidade Pequena”, de Diogo Costa Amarante, distinguido em Fevereiro com o Urso de Ouro. Por fim, o cartaz integra ainda uma secção dedicada ao “Novo Cinema Alemão”, período que se estendeu dos anos 60 a 80 do século XX, com três filmes dos icónicos Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder e Volker Schlöndorff.

“Nesta edição ampliamos um pouco, com diferentes secções, temos três secções. A primeira é sobretudo para novos filmes que juntámos, o KINO de Hong Kong está a tentar trazer novos filmes para a Ásia. A segunda parte são curtas do Festival de Berlim, o que será muito excitante, porque também se vêem muitos trabalhos novos e experimentais de todo o mundo. Teremos não só curtas da Alemanha mas de todo o mundo, incluindo Portugal”, descreve Rita Wong ao PONTO FINAL.

A directora executiva da Cinemateca Paixão dá a conhecer ainda uma terceira secção que, ao contrário das propostas anteriores, não integra o cartaz do KINO em Hong Kong, que arranca dois dias antes da iniciativa de Macau: “A terceira parte é um exclusivo para Macau e diz respeito ao ‘Novo Cinema Alemão’. No seu país [Portugal] o KINO já está há muito tempo, mas em Macau é apenas a segunda vez, por isso queremos introduzir maior diversidade, não só novos filmes mas também os clássicos, por isso é que vamos até ao ‘Novo Cinema Alemão’”, explica.

E para que o público melhor conheça este período concreto do cinema alemão, designado ‘Neuer Deutscher Film’, a Cinemateca vai acolher uma conversa sobre o tema, a 15 de Outubro, às 16 horas, conduzida pelo crítico de cinema Leong I On: “Desta vez queremos ser mais interactivos com o público, teremos uma conversa, vamo-nos focar neste tópico do ‘Novo Cinema Alemão’, apresentar às pessoas a singularidade deste cinema, tal como os seus ícones, as grandes obras. Por isso escolhemos três mestres-realizadores da Alemanha e vamos apresentar uma grande obra de cada um. Creio que é algo muito único, queremos mostrar não só os novos filmes mas também os clássicos, toda a cultura do cinema alemão”, conta Rita Wong.

UM FILME “ENCORAJADOR”, NA ABERTURA DO FESTIVAL

O arranque do festival acontece a 14 de Outubro, às 16h30, com a longa-metragem “My Blind Date with Life”, de Marc Rothemund, que estará presente para uma conversa após a projecção. A comédia, baseada em factos reais, “mostra como um jovem a quem resta apenas 5 por cento de visão persegue os seus sonhos”: “Hong Kong terá a mesma abertura, ele primeiro estará lá, porque Hong Kong vai abrir o festival dois dias antes de nós. É por isso que o podemos trazer cá. Este realizador é muito conhecido, já foi candidato ao Óscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, é muito valioso tê-lo cá também. Este seu novo filme é muito encorajador, é muito bom enquanto filme de abertura”, considera a directora.

Entre os oito filmes da primeira parte do festival, figuram quatro películas nomeadas para a 67ª edição do Festival de Cinema de Berlim. São eles “Toni Erdmann”, de Maren Ade, “The Bloom of Yesterday”, de Chris Kraus, “Welcome to Germany”, de Simon Verhoeven, e “Wild”, de Nicolette Krebitz. A estes juntam-se os filmes, igualmente de produção recente, “Center of My World”, de Jacob M. Erwa, “Fog in August”, de Kai Wessel e “Paula”, de Christian Schwochow.

As 11 curtas-metragens do Berlinale apresentam-se divididas em duas sessões contínuas. A primeira sessão, “Utopia sem Limites”, reúne seis curtas, projectadas a 15 de Outubro, às 19h30. Um lote que inclui “Altas Cidades de Ossadas”, de João Salaviza. A segunda sessão agrupa cinco curtas, que se apresentam a 20 de Outubro, também às 19h30. Entre elas, “Cidade Pequena”, de Diogo Costa Amarante, vencedora do Urso de Ouro para Melhor Curta-Metragem na última edição do Berlinale.

Já na secção “Novo Cinema Alemão” são projectadas três obras que marcaram a filmografia europeia: “Fitzcarraldo”, de Werner Herzog, a 15 de Outubro, às 21h30, “Welt am Draht”, de Rainer Werner Fassbinder, a 21 de Outubro, às 19h30 e ainda “Death of a Salesman”, de Volker Schlöndorff.

Sobre a sua relação com o cinema alemão, a directora executiva da Cinemateca Paixão assume, por fim: “A raiz do cinema alemão tem uma longa história. Nos argumentos que escrevem, no seu pensamento, normalmente têm um significado muito profundo. Os seus mestres, às vezes é preciso apresentá-los ao público, porque o cinema europeu não é muito familiar ao público em geral. E no KINO penso que eles têm sido muito bons a tentar promover a sua cultura através de coisas diferentes, o cinema é algo em que colocam um grande esforço. Também querem ter mais público, que, no fim, saberá que tem uma boa história para contar”, conclui Rita Wong.