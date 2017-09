Chui Sai On agradeceu a funcionários públicos da área da Economia e Finanças

O Chefe do Executivo esteve ontem reunido com funcionários dos departamentos públicos dos sectores das finanças e economia, tendo agradecido a todos quantos sacrificaram o seu tempo em prol dos residentes do território, no âmbito dos trabalhos de salvamento e de recuperação que se seguiram à passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto. Chui Sai On lembrou que foram muitos os funcionários públicos que se prontificaram a trabalhar após o horário de expediente “para tratar dos pedidos de [apoio9] e contribuir para resolver os problemas em conjunto com as empresas”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...