Centro Cultural e Museu de Arte reabrem hoje

O Centro Cultural de Macau, o Museu de Arte de Macau e o Museu das Ofertas, – três das estruturas sob a égide do Instituto Cultural que ainda não tinham reaberto ao público após a passagem pelo território do tufão Hato – voltam hoje a receber residentes e visitantes. A reabertura das três estruturas, alojadas no complexo arquitectónico do Centro Cultural de Macau, ocorre depois do Governo ter conduzido uma intervenção para retirar a pala da estrutura , que ficou bastante danificada durante a passagem do Hato. O Executivo garante, ainda assim, que a fúria do Hato não provocou danos na estrutura do edifício.

