CEM promete eleições sem apagões  

A CEM prometeu ontem envidar os melhores esforços para fazer com que o fornecimento de energia seja realizado dentro da normalidade no decorrer das eleições para a Assembleia Legislativa.

Num comunicado, a empresa garante ter feito inspecções especiais e planos de emergência a pensar no acto que vai escolher os próximos 14 deputados eleitos através do sufrágio directo. Ainda no domingo, a empresa garante que vão ser colocados geradores móveis, que vão entrar em funcionamento, caso haja problemas.