CCAC admite investigar lista liderada por Mak Soi Kun  

O adjunto do Comissariado Contra a Corrupção, Lam Chi Long, admitiu, ontem, abrir uma investigação à lista liderada pelo deputado Mak Soi Kun, União de Macau-Guangdong.

De acordo com a Rádio Macau, após a participação no programa Fórum Macau, o adjunto do CCAC, Lam Chi Long, foi confrontado com fotografias que, alegadamente, mostram o grupo de apoiantes de Mak Soi Kun a ensinar eleitores a votar nesta lista. Esta terá sido uma acção de campanha na qual terá havido ofertas aos participantes: “Vamos recolher os dados e [analisar] se existe de facto uma violação à lei. Com base apenas numa fotografia, não posso tirar qualquer conclusão”, afirmou Lam.

Entre Março e ontem, o Comissariado Contra a Corrupção disse ter feito mais de duas mil operações de fiscalização, das quais 1900 incluíram deslocações a restaurantes do território. Sobre as operações em causa, Lam Chi Long afirmou que “não foi detectada qualquer ilegalidade”.

Contudo, o adjunto do CCAC explicou, segundo a Rádio Macau, que existem “algumas pequenas excepções que são suspeitas de violação da lei”, pelo que o organismo de investigação diz que vai “proceder nos termos da lei”.

No entanto, o responsável do CCAC não quis especificar quantas “pequenas excepções” foram registadas, limitando-se a dizer que não podia avançar com números concretos.

Por outro lado, Lam Chi Long confirmou que foram identificados casos de associações que levaram os sócios em viagens, tanto em Macau como no exterior. Questionados se esses casos estavam sobre suspeita, o adjunto do CCAC explicou que por enquanto ainda decorrem as investigações, pelo que não pode confirmar se existem realmente indícios de ilegalidade.