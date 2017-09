  Carreiras rápidas 3AX e 25AX com horário de funcionamento prolongado

As carreiras rápidas 3AX e 25 AX, que ligam respectivamente as Portas do Cerco ao centro da cidade e as Portas do Cerco a Seac Pai Van, operam desde ontem em horário prolongado. Num comunicado enviado às redacções , a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) opera um balanço positivo da criação de ambas as carreiras, mas reconhece que o serviço não respondia na plenitude às necessidades dos passageiros, razão pela qual ordenou o prolongamento, até às nove da manhã, da frequência de partida de ambos os autocarros. As novidades não se ficam por aqui: as duas carreiras vão passar ainda a funcionar a título experimental ao fim-de-semana.

