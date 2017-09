Candidata alvo de ameaças de morte para que desista das eleições

Joana Chong, candidata número dois da lista Poder dos Cidadãos, revelou ontem, em lágrimas, que tem recebido várias ameaças de morte para que abra mão da participação no escrutínio do próximo domingo. A lista Poder dos Cidadãos, a número 12, é uma das três com base na comunidade de Fujian, e tem como líder Sze Lee Ah, popularmente conhecido como “Che Guevara de Macau”.

Elisa Gao

“Participar nas eleições para a Assembleia Legislativa devia ser algo que nos orgulha, mas não é este o meu caso. Posso dizer-vos que, neste momento, me sinto muito assustada. Tenho falado com o senhor Sze muitas vezes, mas não aguento mais. Devo desistir?”. Foi desta forma que a candidata número dois da lista 12, Poder dos Cidadãos, se dirigiu, ontem, aos presentes, durante uma conferência de imprensa. Depois, começou a chorar e não conseguiu continuar a falar.

A lista Poder dos Cidadãos está entre as três listas cuja base de apoio se alicerça na comunidade de Fujian, e o cabeça-de-lista, Sze Lee Ah, foi o mandatário da lista de Chan Meng Kam, em 2013.

Ao longo dos últimos dois a três meses, Joana recebeu continuadamente chamadas telefónicas a exigir-lhe que desista das eleições: “Se não desistir, a pessoa que faz a ligação diz que preciso de passar a ter cuidado, que o senhor Sze Lee Ah vai conseguir proteger-me durante toda a minha vida”, revelou.

No entanto, a lista admitiu que não foi apresentada queixa à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, nem às autoridades policiais.

Até ao momento, foi apenas escrita uma carta à Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), sem que tenha havido qualquer resposta: “Sobre a minha identidade, em primeiro lugar sou candidata, em segundo, faço parte da CCPPC e acredito que vão proteger-me”, disse Joana Chong durante a conferência de imprensa de ontem.

A candidata acrescentou ainda que é mãe de dois filhos, e que devido às ameaças não se atreve a sair de casa, explicando que não sabe se a sua família está segura: “Devo desistir ou não?” perguntou, depois, aos apoiantes da lista presentes, que reponderam com um “Não”, em uníssono. Após a resposta, a candidata abandonou o lugar.

Apesar das várias questões sobre o assunto, Sze Lee Ah recusou identificar a origem das ameaças: “Só temos suspeitas e essas suspeitas podem não ser verdadeiras”, disse. Porém, informou que o caso de Joana Chong não é único, e que houve outros voluntários a serem ameaçados.

“Se se atrevem, venham e levem a minha vida. Não brinquem com a minha gente!”, afirmou, ainda, Sze Lee Ah, em tom exasperado. “Nesta altura ainda estamos a reunir provas, só quando tivermos mais provas é que podemos dar o próximos passo. Por agora, temos algumas provas, quando chegar a altura vamos anunciar que apresentámos queixa”, clarificou.

E porque não apresentar queixa junto da Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa? Sze Lee Ah respondeu: “Não sabemos se vai ter efeitos práticos. Se não podemos dizer quem é, como é que podemos apresentar uma queixa?”, questionou.

Sze Lee Ah disse ainda que algumas das chamadas são de pessoas que conhecem, mas que outras não são identificadas.

Apesar destas circunstâncias, o cabeça de lista continua a mostrar-se confiante: “Estou sempre confiante, porque há mais de 20 anos que participo em actividades com plataformas jovens, e tenho o apoio de muitos jovens”, destacou.

Ao longo da conferência de imprensa, Sze Lee Ah afirmou que a lista está muito focada no eleitorado mais jovem e apresentou políticas como o fim da necessidade dos mais novos se terem de inscrever para votar, escolaridade gratuita no ensino superior, a aposta no regresso dos talentos locais e incentivos para que os mais jovens possam comprar a primeira casa.