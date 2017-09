António Lai reintegrado nas fileiras do Ministério Público

O antigo chefe de Gabinete de Ho Chio Meng, António Lai, voltou a ser reintegrado no Ministério Público, noticiou ontem a Rádio Macau, tendo por base as informações avançadas pela emissora em língua chinesa da empresa pública de radiodifusão. António Lai foi absolvido em meados do mês passado no âmbito do processo conexo ao do antigo Procurador em que respondia por vários crimes de burla. Em declarações à Ou Mun Tin Toi, o chefe do Gabinete de Ip Song Sang, Tam Peng Tong, afirmou reconheceu que o prazo de suspensão preventivas de António Lai terminou, tendo o antigo chefe de Gabinete de Ho Chio Meng sido reintegrado na qualidade de técnico superior.

