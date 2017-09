Cremação real: No Museu Nacional de Banguecoque, trabalhadores dão os toques finais nas obras de restauro no coche Grande Vitória Real ou Phra Maha Phichai Ratcharot, que será usado para levar o corpo e a urna real do anterior rei tailandês Bhumibol Adulyadej, na cerimónia de cremação real. A cremação real do rei Bhumibol está agendada para 26 de Outubro, e o funeral consistirá numa cerimónia e ritos que se prolongam ao longo de cinco dias. O rei Bhumibol morreu aos 88 anos no hospital Siriraj, a 13 de Outubro de 2016, após 70 anos no trono. EPA / RUNGROJ YONGRIT.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...