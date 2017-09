Torneio “Os Super 8” ambiciona de tornar Macau em ‘referência’ da indústria desportiva  

Os organizadores do evento “Os Super 8: Torneio Premium de Basquetebol”, que vai ser realizado no hotel e casino Studio City, entre 20 e 24 de Setembro, dizem que a iniciativa vai permitir que Macau se afirme como uma referência para a indústria desportiva. As afirmações foram feitas por Patricia Cheong, directora do grupo M.M., um dos organizadores da competição, durante uma visita ao Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau

“Agora que o evento ‘Os Super 8’ chega a Macau e vai afirma-se como uma competição anual, vai não só fortalecer a política da diversificação da economia, como trazer para o território um evento desportivo de classe mundial. Abre as portas para que Macau se afirme como um ‘player’ na indústria desportiva”, afirmou, em comunicado, Patricia Cheong.

“O evento ‘Os Super 8’ chega a Macau no contexto da promoção das indústrias de actividades de lazer e entretenimento, coincidindo ainda com a política económica da diversificação”, acrescentou a responsável.

Além de Patricia Cheong integraram igualmente a comitiva os responsáveis pelo evento Matt Beyer e Henry Kerins. Da parte do gabinete de ligação, a recepção foi liderada pelo vice-director do gabinete, Xue Xiaofeng.

Por sua vez, o representante do Gabinete de Ligação indicou que este evento deve servir de exemplo e incentivou Macau a aproveitar a sua localização, o que de acordo com o dirigente, lhe permite ser uma “janela importante” para a Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau.

O dirigente do Interior da China revelou também ter grandes expectativas face ao evento e defendeu que Macau precisa de ter mais eventos desportivos internacionais deste género.

Xue Xiaofeng apontou igualmente as vantagens que o torneio de basquetebol tem para a promoção do desporto como actividade recreativa.