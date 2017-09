Singapura: Cinco desaparecidos após colisão entre embarcações

Cinco pessoas foram dadas como desaparecidas na sequência de uma colisão ocorrida esta quarta-feira entre dois barcos ao largo de Singapura, informaram as autoridades da Cidade-Estado.

O acidente ocorreu às primeiras horas de ontem quando o cargueiro Kartika Segara, de pavilhão indonésio, chocou com um navio de dragagem, com bandeira dominicana, a aproximadamente cinco quilómetros da ilha de Sentosa, indicou a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura em comunicado. Após a colisão, o barco de dragagem naufragou.

“Doze tripulantes (11 chineses e um malaio) seguiam a bordo do barco de dragagem aquando do acidente. Sete chineses foram resgatados (…) e cinco tripulantes continuam desaparecidos”, segundo a mesma nota.

Os 26 tripulantes do cargueiro indonésio encontram-se a salvo. Equipas de resgate iniciaram as operações de busca, contando nomeadamente com o apoio de um helicóptero.

Singapura localiza-se numa das entradas do Estreito de Malaca, um braço de mar de 800 quilómetros e um dos mais transitados do mundo pelo comércio marítimo.

No final do mês passado, o contratorpedeiro USS John S. McCain e um petroleiro líbio colidiram em águas próximas de Singapura, num incidente que deixou dez mortos e cinco feridos.