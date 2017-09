Secretariado Permanente do Fórum Macau estreita cooperação com Tianjin  

A delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, chefiada pelos secretários-gerais adjuntos, Rodrigo Brum e Echo Chan, visitou, a 7 de Setembro, o Centro de Exposição e Venda de Produtos de Macau e dos Países de Língua Portuguesa, em Tianjin, para conhecer o funcionamento do Centro. Durante a visita, realizou-se um encontro com o inspector-geral adjunto do Gabinete dos Assuntos Externos do Município de Tianjin, Cao Hanjun. O encontro teve como propósito “desenvolver o intercâmbio e a cooperação entre Tianjin e os Países de Língua Portuguesa, nas vertentes da economia e comércio, da educação e da cultura”.

