PSP identificou várias listas e apoiantes envolvidos em propaganda ilegal  

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) detectou casos de propaganda ilegal que envolvem várias listas – e respectivos apoiantes – candidatas às eleições de Domingo. As situações foram identificadas durante as patrulhas diárias conduzidas pelos agentes da PSP ou por indicação da Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), depois do organismo liderado por Tong Hio Fong ter recebido queixas que davam conta de ilegalidades.

Em comunicado, a PSP refere que a queixa feita por um candidato acusando as autoridades de enganar o eleitorado não está em concordância com a verdade, garantindo que estava a cumprir a lei com equidade e justiça e que enviou um relatório escrito aos órgãos judiciais no mesmo dia.

A PSP termina a nota de imprensa reiterando que quem desobedecer às instrucções legais que conformam a campanha eleitoral pode ser acusado de desobediência agravada.