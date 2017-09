Principal prova no caso dos irmãos Coutinho terá sido “reconstituída”  

A principal prova contra os irmãos Pereira Coutinho – uma encomenda com quatro pacotes de marijuana – terá sido “reconstituída” por duas vezes. A informação foi revelada ontem, em tribunal, por um investigador da Polícia Judiciária (PJ) que admitiu que a prova foi aberta e examinada pelas autoridades de Hong Kong, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. De acordo com a acusação, Benjamin Pereira Coutinho terá encomendado, pelo correio, um quilo de canábis vindo do Canadá, que seria depois vendido em Macau pelo irmão e pelo terceiro arguido no processo, Wong Sio Chong.

O mesmo canal escreve ainda que o serviço de entregas DHL terá sido o meio utilizado para despachar a encomenda que, a 9 de Novembro, foi interceptada nos Estados Unidos da América. A mesma empresa terá informado as autoridades de Hong Kong das suspeitas de transporte de droga, contudo, o pacote seguiu viagem até à antiga colónia britânica. De acordo com o testemunho ontem prestado pelo investigador da Polícia Judiciária, a encomenda foi retida pela alfândega de Hong Kong e foi aberta, analisada, voltada a fechar e só depois foi enviada para o destino final.

Em Macau, a encomenda foi novamente aberta, o seu conteúdo analisado pela segunda vez e recolocado na embalagem original. As autoridades terão então aguardado que os irmãos Pereira Coutinho levantassem a encomenda, dias antes do último Natal, altura em que foram detidos.

Além desta prova, as autoridades fazem uso também de trocas de mensagens e chamadas telefónicas para incriminar os três arguidos. De acordo com a mesma testemunha, nas conversas, Benjamin Pereira Coutinho terá aconselhado o irmão a não levantar a encomenda, devido ao tempo que o embrulho demorou para chegar a Macau.

A emissora em língua portuguesa da Rádio Macau avança ainda que os irmãos terão discutido diferentes endereços para receber o talão de levantamento da encomenda, antes de se decidirem por um stand de automóveis ligado a Alexandre Pereira Coutinho. As outras hipóteses, reveladas pelo investigador da PJ, terão sido a sede da Associação dos Trabalhadores da Função Pública e uma antiga residência do pai dos arguidos, José Pereira Coutinho, candidato à Assembleia Legislativa.

O caso de Alexandre e Benjamin Pereira Coutinho, acusados de um crime de tráfico de estupefacientes, começou a ser julgado no passado dia 5 de Setembro. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira e, com testemunhas ainda por ouvir, o tribunal acredita que será dado início à fase de alegações finais.