A principal novidade da edição de 2017 da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) foi a inauguração, na passada terça-feira, da Aliança Mundial de Turismo. A cerimónia de criação do novo organismo, criado por iniciativa da República Popular da China, reuniu os dirigentes, ministros e representantes que por estes dias estão reunidos na Assembleia Geral da OMT. Portugal fez-se representar pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

