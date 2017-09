A líder da lista Aliança pr’a Mudança, Melinda Chan, considera que está na altura dos deputados à Assembleia Legislativa falarem e fazerem. A deputada defendeu ainda que com a eleição de um segundo candidato da lista para o hemiciclo, os seus apoiantes – incluindo a comunidade macaense e portuguesa – vão ser mais ouvidos.

João Santos Filipe

A cabeça de lista da Aliança pr’a Mudança, a deputada Melinda Chan, considerou ontem que está na altura dos deputados de Macau falarem e fazerem mais no que diz respeito à representação do seu eleitorado. As declarações foram feitas pela líder da lista número 18, à margem de uma conferência de imprensa de apresentação do manifesto político da candidatura e que decorreu sob a forma de um debate, entre os diferentes membros da lista.

“Não creio que os deputados falem muito e façam pouco. Esse não é o meu caso porque tento sempre alterar as situações em representação do meu eleitorado”, afirmou Melinda Chan. “Os deputados têm é de falar e fazer mais!”, atirou.

Durante a acção de campanha foram vários os temas abordados pelos diferentes candidatos. No entanto, na altura de escolher a proposta que gostava de ver ser aprovada assim que regressasse à Assembleia Legislativa, a candidata não hesitou: “O aumento das pensões. É uma promessa que fiz a muitas pessoas que confiam em mim”, explicou.

Com Jorge Neto Valente a integrar, como número três, a lista de Melinda Chan, têm surgido dúvidas sobre a capacidade do candidato ser eleito, assim como sobre a capacidade de representação das comunidades macaense e portuguesa através dos deputados eleitos.

Ontem, Melinda Chan respondeu à questão e recordou que a ligação com estas comunidades tem a sua origem em 1996, não se devendo apenas à inclusão de Jorge Valente: “Esta plataforma [política] já tem 21 anos, estando em funcionamento desde 1996. Desde essa altura que sempre houve ligações com a comunidade macaense, não é de agora. É uma ligação de longa data”, sublinhou.

A candidata defendeu ainda que com um segundo candidato eleito, a lista pode fazer representar-se melhor: “Somos uma equipa e todas as nossas sugestões vão chegar à Assembleia Legislativa. Se elegermos um segundo candidato, claro que as sugestões vão ser ouvidas mais alto e com mais força”, prometeu.

Lista propõe Executivo com seis secretarias

No decorrer da simulação do debate, o número dois da candidatura, Andy Wu Keng Kuong, defendeu que a secretaria dos Transportes e Obras Públicas devia ser dividida, fazendo com que o Executivo passasse a ter seis secretários, em vez dos actuais cinco. Embora Andy Wu não tenha mencionado esta situação, este cenário proposto já tinha acontecido durante a Administração Portuguesa.

“Queremos aumentar o número de secretários para seis. Queremos separar algumas pastas, porque por exemplo o secretário para os Transportes e Obras Públicas tem muitas tarefas”, disse o candidato Wu.

“Ele [Raimundo do Rosário] já tem tantos assuntos em mãos, como é que ele pode conseguir gerir todas estas pastas? Nós defendemos que era melhor separar esta secretaria para aliviar a carga de trabalhos”, acrescentou Wu Keng Kuong.