  Melco reitera interesse na aquisição de activos da PAGCOR  

A concessionária de jogo Melco Resorts and Entertainment mostrou-se agradada com as novidades anunciadas no fim-de-semana pela PAGCOR – Philippines Amusement and Gaming Corporation.

A entidade responsável pela regulação da indústria do jogo no arquipélago das Filipinas anunciou a intenção de privatizar 17 casinos que operam em regime de exclusividade em várias regiões do país. O anúncio deixou os responsáveis pela Melco Resorts and Entertainment entusiasmados, noticiou esta quarta-feira o jornal Business Daily: “As Filipinas dão um mercado muito entusiasmante do ponto de vista do entretenimento internacional. […] Estamos desejosos de poder continuar a trabalhar em conjunto com a PAGCOR no futuro”, disseram representantes da operadora ao jornal Business Daily.

Numa entrevista concedida em Junho à revista Macau Business, do mesmo grupo editorial, o director Executivo da Melco Resorts and Entertainment, Lawrence Ho, assegurou que a empresa que lidera mantinha uma mente aberta em relação à possibilidade de investir ou de adquirir activos da PAGCOR. Ho assegurava, no entanto, que caso a oportunidade de investir nos casino da PAGCOR se colocasse, os investimentos da Melco seriam feitos de forma “muito estratégica”: “Se se colocar a oportunidade de conduzir um projecto de requalificação de grande dimensão, de um hotel que possam requalificar, teríamos potencialmente interesse em fazer isso”, afirmou em Junho Lawrence Ho.

As razões por detrás da eventual privatização de alguns dos activos da Philippines Amusement and Gaming Corporation prendem-se tanto com a necessidade, por parte do Governo de Manila, de variar as fontes de receita, mas também de resolver alguns dos conflitos de interesses decorrentes do facto da PAGCOR ser ao mesmo tempo uma concessionário de jogo e a entidade reguladora da indústria nas Filipinas.