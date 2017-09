Mais de 9000 solicitaram ajuda à Fundação Macau  

A Fundação Macau recebeu até ao início da tarde de ontem mais de nove mil pedidos de ajuda, tendo em vista a recuperação dos danos causados em imóveis residenciais pela passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato pela zona sul da China.

A organização liderada por Wu Zhiliang solicitou a colaboração de nove associações de natureza profissional, instando-as a darem o seu contributo aos trabalhos de avaliação técnica e de verificação in loco dos prejuízos, com o objectivo de acelerar o processo de atribuição dos apoios.

A Fundação Macau justificou a constituição de equipas de avaliação técnica profissional com a necessidade de garantir “que os recursos públicos sejam utilizados correctamente e as famílias vítimas sejam apoiadas efectivamente”.

Entre as associações de cariz profissional a que Fundação Macau solicitou apoio estão a Associação dos Arquitectos de Macau, a Associação dos Engenheiros de Macau e a Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau, entre várias outras.

As equipas de avaliação constituídas pelas nove associações em causa deverão determinar, entre outros aspectos, o preço de referência de custo de eventuais obras que sejam necessárias, bem como os requisitos que fundamentam o veredicto após a verificação.

No comunicado ontem enviado às redacções, a Fundação Macau recorda que o prazo de inscrição para a atribuição do subsídio relativo à recuperação de imóveis de natureza residencial termina a 30 de Setembro. No final do mês, e depois de avaliados os pedidos, o organismo deverá começar a distribuir os novos apoios, desde que os requerentes do subsídio tenham entregue todos os documentos – e provas documentais – solicitados. O valor da prestação do subsídio atribuído para o efeito para a Fundação Macau é de até 30 mil patacas por agregado familiar afectado.