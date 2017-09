Macau fez-se representar na Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo  

A sub-directora da Direcção de Serviços de Turismo, Cecilia Tse, e o chefe do Departamento de Planeamento e Desenvolvimento do mesmo organismo governamental, Ricky Hoi, são os representantes do território na 22.ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, iniciativa que decorre até Sábado, em Chengdu, a capital da província continental de Sichuan.

A Assembleia Geral tem este ano como tema “Turismo e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável: Agenda 2030”, sendo que o certame tem como fim definir medidas a serem tomadas para contribuir para o desenvolvimento sustentável do sector.

A abertura solene do evento foi realizada na manhã de ontem, com um total de seis sessões plenárias, mais de três dezenas de reuniões temáticas e regionais e ainda sessões especiais sobre turismo inteligente, entre outros temas.

Também ontem foi realizada uma reunião ministerial subordinada aos temas “Realizar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável Através do Turismo” e “Construir Parcerias – Reforçar a Cooperação do Turismo de Faixa e Rota”. Cerca de vinte ministros apresentaram as suas opiniões.