Gustavo Quinteros afastado da selecção do Equador

Gustavo Quinteros foi ontem destituído do cargo de seleccionador do Equador por se negar a renunciar, de acordo com a Federação Equatoriana de Futebol (FEF), que já apontou o argentino Jorge Célico como o seu substituto provisório.

Através de um comunicado, a FEF explicou que esta medida foi adoptada devido a facto de Quinteros não querer renunciar ao cargo, quando faltam 23 dias para os dois últimos jogos de qualificação para o Mundial2018, na Rússia, frente ao Chile e à Argentina.

“Quinteros ignorou os pedidos da actual direcção da FEF e do seu presidente Carlos Villacís, nos quais se apelava à sua sensibilidade para nos dar a liberdade de realizar as trocas necessárias na selecção”, refere a Federação Equatoriana.