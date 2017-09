Fórum Macau apresenta em Pequim trabalho desenvolvido em 2017  

O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa realizou a 8 de Setembro uma reunião extraordinária em Pequim, que contou com a participação de todos os seus membros. O encontro contou com a presença de representantes do Ministério do Comércio da China e dos embaixadores dos Países de Língua Portuguesa acreditados em Pequim. De acordo com informação veiculada pelo Fórum Macau, na reunião os participantes foram informados sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Secretariado Permanente no primeiro semestre deste ano e sobre os trabalhos agendados para o segundo semestre: “As partes trocaram impressões sobre a avaliação externa aos resultados obtidos pelo Fórum de Macau e perspectivas de desenvolvimento, a realizar por ocasião do 15º aniversário do estabelecimento do Fórum de Macau

