Extensão a Macau do DocLisboa traz ao território uma das vencedoras do festival  

Cláudia Varejão, vencedora do “Prémio Íngreme” para melhor filme da competição portuguesa da última edição do DocLisboa, vai dar a conhecer em Macau o seu último trabalho cinematográfico. A realizadora é a primeira convidada confirmada da extensão a Macau do Festival de Cinema Documental de Lisboa, que este ano se realiza entre 30 de Outubro e 5 de Novembro.

O Instituto Português no Oriente (IPOR) vai trazer a Macau a realizadora Cláudia Varejão, vencedora do “Prémio Íngreme” para melhor filme da competição portuguesa no âmbito da edição de 2016 do DocLisboa, com o filme “Ama-San”.

Baptizado com o título literal de “Mulheres do Mar”, o documentário acompanha o quotidiano de três mulheres que, há 30 anos, mergulham juntas, sem qualquer recurso a botijas de gás ou qualquer outro equipamento, numa pequena vila piscatória na península nipónica de Shima. A quinta edição da extensão a Macau do festival DocLisboa, iniciativa que se tem vindo a realizar desde 2013, decorre este ano entre 30 de Outubro e 5 de Novembro no Auditório Dr. Stanley Ho, do Consulado de Portugal.

Cláudia Varejão vai estar no território para uma apresentação de “Ama-San” seguida de uma conversa aberta com o público. A realização vai ainda participar numa sessão com os estudantes de mestrado de comunicação da Universidade de Macau. Uma outra possibilidade que está ainda a ser estudada é a de levar a cineasta também até à Escola Portuguesa de Macau ou até à Universidade de São José, revelou Patrícia Ribeiro, vogal da direcção do IPOR, em declarações ao PONTO FINAL.

Quanto à restante programação, a mesma responsável diz apenas que o IPOR ainda está “a aguardar confirmação”. No entanto, Patrícia Ribeiro revelou que vão também ser exibidos os filmes vencedores do Sound & Image Challenge Festival, promovido pela Creative Macau, e também do European Union Short Film Challenge, dinamizado pelo Programa Académico da União Europeia em Macau. Este teve como tema, em 2016, a questão da migração e dos refugiados. As curtas-metragens “Outlander”, de Lam Sin Tong, Jiang Mining e Kwok Fu Wa, e “The Real Beauty Be Yourself”, de Cory Chio, Sandra Mo, Tania Tan e Betty Tam foram as vencedoras do concurso.

No Sound & Image Challenge Festival, o grande vencedor foi “90 Degrees North”, de Detsky Graffam, que arrebatou os prémios de “Best in Event” (Melhor do Evento) e também “Fiction” (Ficção). O prémio de melhor documentário foi para “Break In”, de Mikel Aristregi e Jose Bautista, enquanto que “Made in Spain”, de Coke Rioboo, foi considerada a melhor animação.

Na edição de 2016 do DocLisboa, o grande vencedor foi o filme “Calabria”, de Pierre-François Sauter, que arrebatou o “Grande Prémio Cidade de Lisboa” para melhor filme da competição internacional. Já “Downhill”, de Miguel Faro, venceu o “Prémio Jornal Público” para melhor curta-metragem e “Correspondências”, de Rita Azevedo Gomes, ganhou o “Prémio José Saramago” para melhor filme falado em português, galego ou crioulo.