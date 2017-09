Especialistas vão proceder a estudos e Chui agradece ao Governo Central

Um grupo de especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres visitou ontem Macau, com o fim de ajudar a avaliar os trabalhos relativos ao tufão Hato.

Foi no âmbito da visita, e num encontro com o Chefe do Executivo, Chui Sai On, que o representante do grupo, Shan Chunchang prometeu “estudos científicos” com base no “balanço de experiências” de forma a planear melhor as respostas às eventuais tempestades tropicais. O mesmo grupo vai ainda participar nos trabalhos de avaliação e conclusão dos danos e prejuízos.

Já depois da cerimónia de recepção, o grupo assistiu a uma apresentação sobre o balanço dos trabalhos realizados.

Por sua vez, o comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo explica que Chui Sai On tomou da palavra para agradecer ao “Governo Central e aos ministérios e comités competentes”, pela “atenção e apoio”, que resultou no envio do grupo de especialistas.

Fernando Chui Sai On voltou a referir que esta foi considerada a “tempestade mais grave que Macau enfrentou nos últimos 50 anos”.