Especialista defende alterações na forma como são tratadas crianças com necessidades especiais

Andy Tong, presidente da Associação de Estudos de Educação Especial de Macau, defendeu ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que as crianças têm de ser estimuladas para desenvolverem competências linguísticas ou outras apetências intelectuais.

O especialista diz que a abordagem ao tratamento de crianças com necessidades especiais concentra, em Macau, demasiadas responsabilidades na figura dos pais, ao contrário do que sucede em Hong Kong, onde o diálogo com médicos e professores, por exemplo, é feito por intermediários.