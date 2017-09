Em cinco anos, a Air Asia quer lançar 34 novos destinos a partir de Macau

Presente no território desde 2004, a Air Asia já trouxe até Macau um total de oito milhões de passageiros. O número, no entanto, parece não ser suficiente para a companhia aérea malaia presidida por Tony Fernandes. O empresário tirou ontem o véu à intenção de lançar entre 32 a 34 novos destinos a partir de Macau.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

O presidente executivo da companhia aérea Air Asia revelou querer aumentar o número de novos destinos operados pela transportadora aérea malaia a partir de Macau, criando num prazo de cinco anos entre 32 a 34 novas ligações. Tony Fernandes afirmou que Macau é a sua “prioridade número um no norte da Ásia” e que os planos passam por “acrescentar entre cinco a seis novas rotas por ano”. No território, a Air Asia transporta actualmente 800 mil passageiros por ano, mas ambiciona chegar aos cinco milhões de passageiros por ano já em 2022.

O plano quinquenal ontem gizado depende das negociações empreendidas tanto com a Direcção dos Serviços de Turismo como com a Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), disse o dirigente aos jornalistas, à margem do Simpósio da Juventude da PATA, organizado pelo Instituto de Formação Turística (IFT).

“Quero reafirmar hoje que Macau é a minha prioridade número um na regiao norte da Ásia. Penso que é um lugar natural para nós estarmos, temos sido bem recebidos e estou aqui, realmente, para mostrar a minha empresa. Esperamos conseguir acrescentar entre cinco a seis novas rotas por ano e fazer crescer verdadeiramente o turismo aqui”, declarou Tony Fernandes.

Tony Fernandes anunciou que uma nova rota, com destino à cidade malaia de Johor Bahru será lançada “nas próximas semanas” e que Guam também faz parte dos projectos da empresa. Cidades das Filipinas, da Tailândia e ligações da Malásia ao território também fazem parte dos planos da Air Asia a breve e médio prazo, bem como para outros destinos que Fernandes preferiu não revelar. No entanto, o empresário indicou que permitirão trazer uma maior variedade de visitantes a Macau.

O dono da mais valiosa companhia aérea de baixo custo do continente asiático considera que o Aeroporto Internacional de Macau tem, neste momento, condições para responder ao número de voos ali operados. Contudo, não nega a necessidade de “expansão” das instalações tendo em vista as operações previstas para daqui a cinco anos: “Com a construção da ponte [Hong Kong-Zhuhai-Macau] e as novas ligações transfronteiriças, Macau pode ser um pólo turístico de grandes dimensões. Os maiores problemas relacionados com o sector do turismo que eu noto nos Governos é esquecerem-se dos aeroportos e, de repente, deparam-se com uma grande procura. (…) Espero que existam planos, mas para os próximos cinco anos penso que a capacidade é suficiente”, sublinhou Fernandes, que reuniu ontem com a administração do aeroporto local.

Tony Fernandes afirmou não ter critérios específicos no processo de escolha dos mercados em que a Air Asia se estabelece, mas a estratégia passa por fugir da aposta em cidades grandes: “Nós acreditamos que o papel da Air Asia é disponibilizar ligações entre cidades secundárias, entre secundárias e terciárias, e entre terciárias e terciárias”, explicou aos jornalistas.