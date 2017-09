Doksuri: DSAL preocupada com andaimes e gruas

Depois da casa roubada, trancas na porta. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) emitiu ontem um comunicado em que insta as empresas de construção civil a tomarem de imediato as medidas de prevenção necessárias, dada a aproximação do tufão Doksuri ao território. Objectos como andaimes, gruas ou mecanismos suspensos em fachadas devem merecer uma atenção especial por parte das empresas. A DSAL insta ainda os responsáveis pelos estaleiros de construção do território a zelarem pelos preceitos de segurança e saúde ocupacional, com o propósito de zelar pela segurança dos trabalhadores e do público. O organismo deixa ainda um recado: “Os cidadãos devem evitar aproximar-se de locais de construção”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...