Debate TDM: Song Pek Kei diz não estar arrependida  

Song Pek Kei garantiu ontem que se responsabiliza pelas suas palavras, proferidas no debate da TDM, na passada semana, dirigidas a José Pereira Coutinho. “Todos podem julgar por si se as minhas palavras estavam a atacá-lo e a manchá-lo. No entanto, até agora, a TDM e CAEAL, as duas organizações que receberam a queixa, não fizeram esse julgamento”, afirmou ao PONTO FINAL a candidata à Assembleia Legislativa pela lista Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

Desde terça-feira da semana passada, dia em que Song Pek Kei mencionou, num debate organizado pela TDM, os dois filhos de José Pereira Coutinho – arguidos num processo por alegado tráfico de droga – surgiram algumas mensagens nas redes sociais a criticar a postura da candidata. Song Pek Kei, no entanto, não se mostra arrependida: “Eu sou responsável pelo que disse”, sublinhou. “Todos podem julgar se as minhas palavras estavam a atacá-lo, a manchá-lo. No entanto, até agora, a TDM e a CAEAL, as duas organizações que receberam a queixa, não fizeram esse julgamento”, alegou a cabeça-de-lista da candidatura da Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau em declarações ao PONTO FINAL, durante uma acção de campanha na Taipa.

Questionada sobre se se preocupa com a eventual perda de votos, Song Pek Kei respondeu em tom calmo: “Com certeza que causou uma influência negativa, mas, na verdade, não concordamos com este tipo de atmosfera negativa”, explicou. “Por que é que há esse tipo de opiniões no Facebook, o que é real e o que é falso, quantos deles são residentes locais, quantos deles são de outros lugares, não há fronteiras na Internet”, complementou a candidata.

Até ontem, a equipa de Song Pek Kei não reforçou a ideia de que é urgente votar na lista que lidera: “Cada equipa tem a sua própria estratégia. Para nós, o mais importante é usar o coração e acções verdadeiras para mover cada apoiante. Por isso, quer seja o primeiro dia ou o último dia, insistiremos em apertar a mão dos cidadãos de rua para rua, para conseguir o seu apoio”, salientou.

Song Pek Kei disse ainda estar optimista quanto à votação do próximo domingo: “A minha confiança vem dos esforços de toda a equipa. Até hoje, desde que Chan Meng Kam começou a participar nas eleições, há 12 anos, realizamos coisas práticas”. E acrescentou: “Nos últimos quatro anos, pelo trabalho que fiz, acredito que os olhos do público terão discernimento”.

Ontem ao meio-dia, no local de campanha designado pela Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), no Jardim Cidade das Flores, os membros da equipa de Song Pek Kei distribuíam materiais de campanha – folhetos, brochuras, água e lanches embalados para os cidadãos que passavam. As pessoas simplesmente passavam e não pararam no local para questionar quem ali estava. Antes disso, o grupo percorreu algumas ruas da Taipa ao longo da manhã. Song Pek Kei admitiu que a densidade populacional na Taipa não se pode comparar com a da Península de Macau, especialmente porque a maioria das famílias é constituída por residentes com duplo-emprego.