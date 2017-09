Danos causados pelo Tufão Hato colocam em causa Campeonato de Futsal  

Os estragos causados pelo Tufão Hato e o adiamento sucessivo do início da “Bolinha” começam a roubar margem de manobra no calendário para a realização do Campeonato de Futsal. O cenário foi ontem traçado, ao PONTO FINAL, pelo vice-presidente da Associação de Futebol de Macau, Daniel Sousa.

João Santos Filipe

Os danos causados pela passagem do Tufão Hato no campo do Colégio D. Bosco e o adiamento sucessivo do arranque do Campeonato de Futebol de Sete, conhecido como “Bolinha”, podem fazer com que a edição de 2017 do Campeonato de Futsal não se realize. O cenário foi ontem traçado, ao PONTO FINAL, pelo vice-presidente da Associação de Futebol de Macau, Daniel Sousa.

“A única questão que se coloca está relacionada com o Campeonato de Futsal. Neste momento precisamos de saber quando é que o Campo D. Bosco está disponível, para depois podermos calcular quando vai terminar a Bolinha. Só depois podemos começar a planear o Campeonato de Futsal”, explicou Daniel Sousa.

“Nesta altura ainda não há nada certo [sobre a realização do Campeonato de Futsal]. Todos os cenários estão a ser equacionados e está tudo em aberto. Mas esperamos que o Campeonato de Futsal não seja afectado”, acrescentou.

O Campeonato de Futsal regressou no ano passado ao Território depois de um período de interregno. Na altura, Benfica e Sporting optaram por não participar na competição, que foi realizada entre a “Bolinha” e o início da edição de 2017 da Liga de Elite.

Já em relação ao calendário da Bolinha, previa-se que a competição arrancasse no decorrer desta semana, depois do início já ter sido adiado por uma primeira ocasião. Contudo, o Tufão Hato causou estragos em vários recintos do território e o Instituto do Desporto ainda não conseguiu colocar ao dispor da Associação de Futebol de Macau o campo do Colégio D. Bosco. Por essa razão, o início da Bolinha voltou a ser adiado, com a decisão a ser comunicada na semana passada aos clubes participantes na 1.ª e na 2.ª Divisão.

Nesta altura, a Associação de Futebol de Macau ainda não sabe quando é que a competição pode finalmente arrancar: “Na passada sexta-feira comunicámos aos clubes da 1.ª Divisão que o início do campeonato de Futebol de Sete ia ser adiado, porque ainda estamos a aguardar pelo Instituto do Desporto para saber quando o campo vai ser reaberto e passa a estar disponível”, clarificou Daniel Sousa.

“O campo está encerrado devido ao Tufão Hato, mas não sabemos em concreto que tipo de danos aconteceram ou o que impede que já esteja disponível. A situação está a ser tratada pelo Instituto do Desporto, e estamos à espera da confirmação deles da data da reabertura”, sublinhou.

Apesar de toda a situação, que afecta as diferentes competições, existe a crença que a Liga de Elite, ou seja o Campeonato de Futebol Onze, não vai sofrer consequências: “Não esperamos que haja consequências para o futebol de onze. Normalmente iniciamos o campeonato em Janeiro, com as inscrições a decorrer em finais de Novembro e Dezembro. Assim sendo, acreditamos que há tempo suficiente para concluir o campeonato da “Bolinha”, apontou o responsável.