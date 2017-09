    Conde de São Januário: Desacatos serão tratados de acordo com a lei

A Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário emitiu esta quarta-feira um comunicado em que “condena fortemente” as ameaças e gestos de intimidação dirigidos aos profissionais de saúde que prestam serviço no hospital público. Na nota enviada à imprensa, emitida em resposta ao incidente que na terça-feira envolveu um casal e um médico do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, a direcção da unidade hospitalar assegurou ainda que não vai tolerar “qualquer distúrbio que afecte o normal funcionamento do hospital e os trabalhos de tratamento dos outros pacientes”.

No comunicado enviado à imprensa, o Conde de São Januário passa ainda um atestado de confiança ao médico envolvido no incidente em questão, deixando claro que “o médico irá elaborar o programa de terapia adequado e atempado de acordo com o estado da doença da criança”.

A Direcção do hospital público salienta ainda que “o incidente será tratado e apurado com seriedade nos termos da lei”.