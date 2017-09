China: Fundador de esquema em pirâmide condenado a prisão perpétua

Um tribunal do Continente condenou à prisão perpétua o fundador de um esquema em pirâmide que ludibriou cerca de 900 mil pessoas em 6,3 mil milhões de euros, expondo a dimensão dos mecanismos de investimento informais no país.

O Ezubo apresentava-se como uma plataforma de empréstimo de pessoa para pessoa (‘peer to peer’), uma indústria que floresceu nos últimos anos na China, face à dificuldade em obter crédito no sector bancário, controlado pelo Estado.

Ding Ning, fundador do Ezubo, e o seu irmão mais novo, Ding Dian, foram condenados à prisão perpétua por um tribunal de Pequim, por “angariação fraudulenta de fundos”, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Outros 24 executivos foram condenados a penas de prisão entre três e 15 anos.

Duas empresas filiadas à Ezubo foram multadas num total de 1,9 mil milhões de yuan (242 milhões de euros), de acordo com a Xinhua.

Alguns dos arguidos foram ainda condenados por contrabando de metais preciosos e posse ilegal de armas.

As autoridades detiveram os executivos da Ezubo em Dezembro de 2015, por aceitarem depósitos sem terem licença. A Xinhua disse que as autoridades confiscaram os activos da empresa, para reembolsarem os depositantes, mas não detalhou quanto do dinheiro foi recuperado.