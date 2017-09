CEM vai organizar nova ronda de aulas de cozinha

A Companhia de Electricidade de Macau organizou, ao longo do mês de Agosto e das primeiras semanas de Setembro, um total de quatro aulas relativas à utilização de electrodomésticos como o forno, a panela de halogéneo ou a máquina de fazer pão na confecção quotidiana de alimentos. Um instrutor profissional contratado pela empresa ensinou os participantes a preparar oito tipos diferentes de massas, bolos e pães.

A iniciativa foi tão bem sucedida – as 80 vagas disponibilizadas foram preenchidas logo no primeiro dia – que a Companhia de Electricidade de Macau já anunciou a organização de mais quatro aulas do género. A segunda ronda da iniciativa vai decorrer entre 14 de Outubro e 4 de Novembro, aos sábados à tarde. Com foco na cozinha italiana e tailandesa e em electrodomésticos como o fogão por indução e o forno eléctrico.