Associações de médicos condenam em uníssono incidente no São Januário

Três das associações que representam os clínicos do território convocaram para o final da tarde de ontem uma conferência de imprensa conjunta em que condenaram em uníssono o recurso a ameaças e a violência verbal por parte de pacientes.

Chan Iek Lap, presidente da Associação Chinesa dos Profissionais de Medicina de Macau garantiu que o episódio de terça feira, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, está longe de ser caso único. O dirigente diz que o número de pacientes que contestam de forma rude as decisões dos clínicos está a aumentar e evocou mesmo casos em que os médicos são humilhados à frente de outros pacientes. Chan Iek Lap instou à criação de um clima de confiança mútua nos hospitais e centros de saúde do território.