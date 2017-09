Associação apresenta alternativa à ligação entre a travessia do Delta e o aeroporto de Hong Kong  

Os responsáveis pelo aeroporto de Hong Kong receberam uma proposta alternativa ao terminal de ligação de passageiros entre a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o aeroporto da antiga colónia britânica. O plano apresentado pelo “think tank” Professional Commons, o grupo ambientalista Green Sense e a Airport Development Concern Network, dizem os três grupos, custaria apenas um décimo da proposta original, fixada em três mil milhões de dólares de Hong Kong.

Ao invés de construir um terminal de cinco andares, os proponentes sugerem a utilização do já existente SkyPier, onde é feita a ligação marítima entre o aeroporto e Macau e várias cidades do Continente. As alterações necessárias, avaliadas em 300 milhões de dólares de Hong Kong, obrigariam à reconfiguração do edifício para que os passageiros vindos da ponte não tivessem que passar pelos pontos de imigração.

“O tempo extra que isto requer é apenas um minuto, porque a distância extra é de apenas 570 metros, que é a diferença entre a estrada pública e a ponte privada”, argumentou Albert Lai, um dos proponentes.