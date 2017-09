Apreendidas 220 vacinas contra o cancro cervical na fronteira de Gongbei

As autoridades aduaneiras do vizinho município continental de Zhuhai, apreenderam 220 vacinas contra o vírus que provoca o cancro do colo do útero, informou ontem a Rádio Macau, tendo por base as informações avançadas pela emissora em língua chinesa da emissora pública de radiodifusão.

De acordo com a notícia avançada pelo canal chinês da rádio, as vacinas não declaradas contra o papiloma vírus humano (HPV) estavam a ser transportadas em malas de viagem por dois homens que atravessaram a fronteira das Portas do Cerco, na Região Administrativa Especial de Macau, para a República Popular da China.

As vacinas correspondem a 220 unidades de Gardasil 9 e foram avaliadas em 160 mil patacas. A emissora em língua portuguesa da Rádio Macau não refere a que medidas foram sujeitas os dois homens, nem a respectiva identificação.

A Gardasil 9 é uma marca produzida nos Estados Unidos desde 2006, mas só em Maio deste ano recebeu a aprovação para venda na República Popular da China, onde não está ainda disponível para comercialização, ao contrário do que sucede no território, recordou a emissora.

Citando dados veiculados pela imprensa oficial chinesa, a Rádio Macau sustenta que, a seguir ao cancro da mama, o cancro cervical é a forma mais comum de cancro entre as mulheres chinesas com idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos de idade. Estatísticas divulgadas pelo Centro Chinês para o Controlo e Prevenção de Doenças indicam que, anualmente, são registados 130 mil casos de cancro cervical na China. A patologia representa 28 por cento do número global de cancros registados no país.

Os escândalos com vacinas são frequentes na China. Em Abril do ano passado, mais de 350 funcionários chineses foram despromovidos ou afastados por negligência na sequência do desmantelamento de uma rede de venda ilegal de vacinas, no maior escândalo de saúde pública ocorrido na China nos últimos oito anos.