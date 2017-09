Alunos do IFT podem vir a estagiar na Air Asia  

O Instituto de Formação Turística (IFT) quer que os seus alunos possam frequentar estágios na companhia aérea Air Asia já a partir do próximo ano lectivo. As discussões entre a instituição e Tony Fernandes, presidente executivo da empresa, começaram há alguns meses. Ainda não foi avançado o número de colocações.

“Esperamos que a Air Asia venha a juntar-se ao grupo de cerca de 500 organizações espalhadas pelo mundo que trabalham connosco na provisão de estágios. Penso que vai beneficiar os estudantes de turismo e estudantes de diferentes programas relacionados com o património e até gestão hoteleira, já que a Air Asia é um grupo de grandes dimensões e não apenas de aviação”, disse Fanny Vong, presidente do IFT, ao PONTO FINAL.

A dirigente do estabelecimento de ensino salientou ainda que a empresa malaia também explora a área da hotelaria e diversos serviços de turismo: “Eles têm uma boa distribuição na zona da Ásia Pacífico e em diferentes partes do mundo. Portanto, se conseguirmos uma parceria com a Air Asia, vai abrir muitas portas aos nossos alunos, para que consigam mais visibilidade internacional”, explicou.

Já Tony Fernandes garantiu que vai ser mesmo estabelecido um acordo entre as duas partes: “Enquanto que a educação é importante, nada bate a experiência”, referiu ontem, à margem do Simpósio da Juventude da PATA, organizado pelo Instituto de Formação Turística (IFT).

A Air Asia transporta 73 milhões de passageiros anualmente e foi, pelo nono ano consecutivo, considerada a melhor companhia aérea de baixo custo da Ásia. O número de funcionários ronda as 22 mil pessoas. J.F.