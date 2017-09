Alexis Tam quer medidas de prevenção de calamidades ensinadas nas escolas

A proposta foi feita por um dos membros da direcção da APOMAC e foi, aparentemente, bem recebida por parte do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Na reunião que manteve com a associação, Alexis Tam deixou no ar a ideia de “introduzir já nas linhas de acção governativa para o próximo ano” um conjunto de medidas de prevenção de calamidades nas escolas do território. O dirigente revelou ainda que, por sua vontade, era implementado um sistema de envio de mensagens de alerta à população. Tal não é possível, explicou o governante, devido a “dificuldades técnicas”.

Alexis Tam vai procurar introduzir nas Linhas de Acção Governativa do próximo ano um conjunto de medidas de prevenção de calamidades que deverão ser ensinadas nas escolas do território. A garantia foi dada pelo próprio secretário para os Assuntos Sociais e Cultura no decorrer de uma reunião que manteve na terça-feira com os membros da direcção da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC). Durante o encontro, o governante solicitou aos presentes para manifestarem as suas opiniões e uma das sugestões foi, exactamente, a realização de simulacros e também a introdução de disciplinas que ensinem aos alunos como agir durante uma calamidade.

“Em termos de educação, ele [Alexis Tam] vai ser se consegue introduzir já nas Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, o que corresponde a dizer que vai ser uma política do Governo. Ele pondera que isto venha a ser introduzido nas suas linhas de acção governativa na área educacional”, revelou Jorge Fão, presidente da mesa de assembleia geral da APOMAC, em declarações ao PONTO FINAL.

Como exemplo, Fão aponta o Japão, que implementou a realização de simulacros de forma periódica nas escolas com o propósito de ensinar aos alunos como agir em caso de terramoto, maremoto, tufão, ou de outros desastres naturais: “Eu acho que Macau precisava de fazer uma coisa dessas, exigir que houvesse uma matéria para ser ensinada nas escolas. Assim como acontece no Japão, há um tipo de ensaio semanal ou mensal [para ensinar] quando há um tremor da terra o que é que os alunos devem fazer, se houver um incêndio onde é que se devem esconder”, exemplificou Jorge Fão, antes de reiterar que “[Alexis Tam] achou de facto esta ideia boa, ele vai ponderar isto”.

Para o dirigente associativo, a dimensão dos danos causados pelo tufão Hato foi exponenciada pelo facto de “que nenhum de nós estava preparado para esta calamidade”: “Eu soube que houve crianças que foram para a rua, outros foram para o casino. Ninguém teve uma percepção real daquilo que poderia acontecer. Isto não foi apenas um fiasco da parte do Governo, também foi um fiasco da parte da população porque a população em si não estava preparada”, admite Jorge Fão.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da APOMAC relembrou também os tempos em que era criança e quando da Fortaleza do Monte soava um alarme sonoro a dar conta da chegada de um tufão. Jorge Fão defende que este sistema devia ser reintroduzindo, à semelhança do envio de mensagens de alerta à população: “Esse sistema de SMS, eu por acaso falei sobre isso e vim a descobrir que isto não é possível. Ele [Alexis Tam] disse que a vontade dele também era fazer uma coisa dessas mas depois obteve como resposta de que não é possível em Macau porque isto tem que ser ultrapassado tecnicamente”, explicou o dirigente associativo. “No Japão, quando acontecem calamidades, eles mandam [mensagens]. Na China, basta referir Cantão, por exemplo, tem mais de 10 milhões de habitantes. Então se Cantão pode fazer uma coisa assim porque é que em Macau não é possível? Se a CTM [Companhia de Telecomunicações de Macau] tem um servidor que não serve é só mudar. Nós temos dinheiro, não é?”, insurgiu-se Jorge Fão.