Aeroporto Internacional de Macau em conferência na Coreia do Sul

O Aeroporto Internacional de Macau fez-se representar na 2.ª Conferência Mundial de Aviação, uma iniciativa realizada pelo Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul, entre 5 e 7 de Setembro. Franco Kwan, vice-director do Departamento de Marketing, foi o responsável pela participação da plataforma aeroportuária do território.

Este ano o evento esteve subordinado ao tema “Em Direcção à Próxima Geração de Aeroportos: Oportunidades, Desafios e Soluções”. Neste sentido houve cinco sessões ao longo dos três dias pelos quais o certame se prolongou. Em debate estiveram assuntos como a expansão dos aeroportos, a competitividade das estruturas de ligação e os transbordos.

Participaram no evento cerca de meio milhar de profissionais do sector, entre representantes de aeroportos, companhias aéreas ou membros de várias autoridades nacionais de aviação civil.