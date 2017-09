União para o Desenvolvimento espera manter a voz no hemiciclo

Na manhã desta terça-feira, a lista “União para o Desenvolvimento” organizou uma acção de campanha na zona dos Três Candeeiros. Os candidatos da candidatura liderada por Ella Lei fizeram um apelo desesperado ao voto com o propósito de conseguir garantir o propósito que os move, o de conseguirem manter uma voz activa no hemiciclo do território.

Elisa Gao

Sob o tema “Rede de estradas suave, preços dos produtos baixos”, a lista “União para o Desenvolvimento” apresentou ontem o seu manifesto político aos residentes da zona de San Kio, na zona dos Três Candeeiros . Os candidatos em palco, bem como os apoiantes sentados nas filas da frente do comício improvidao na Rotunda Carlos da Maia, seguravam cartazes com a palavra “Urgência!”. A lista está a apelar ao voto “urgente e decidido”, com o objectivo de manterem activa no hemiciclo a voz dos trabalhadores.

A lista decretou ontem uma espécie de estado de “emergência” porque diz que desde as eleições de 2009 que tem sido um dos alvos preferidos de difamação. Leong Iok Wa, mandatário da lista, garantiu em palco que a eleição de deputados afiliados à Federação das Associações de Operários de Macau incomoda muita gente: “Sob tais circunstâncias, existe uma força que não quer ver a União para o Desenvolvimento eleita, que não quer ouvir a voz dos trabalhadores na Assembleia Legislativa”, salientou.

“O maior desafio que estamos a enfrentar é não esperar que as vozes dentro da Assembleia Legislativa se inclinem apenas para os interesses do sector comercial, para os interesses do jogo ou dos grandes proprietários. Nós, como representantes das associações de operários, queremos manter a vossa voz dentro da Assembleia Legislativa”, disse Ella Lei, cabeça de lista, em declarações aos jornalistas.

Na qualidade de sucessora de Kwan Tsui Hang, antiga líder da União para o Desenvolvimento, eleita por quatro vezes para o hemiciclo, entre 2001 e 2013, Ella Lei dirigiu-se aos residentes, garantindo que vai continuar a lutar pelos direito dos trabalhadores locais, bem como pelo aumento dos direitos sociais.

A lista quer garantir a eleição de dois candidatos para a Assembleia Legislativa, a cabeça-de-lista Ella Lei e o segundo posicionado Leong Sun Iok.

Cerca de uma centena de pessoas compareceram ontem na acção de campanha, a maioria vestida com a indumentária da lista número 16. Debaixo de um sol intenso, as pessoas procuravam protecção sob guarda-chuvas ou à sombra de uma solitária árvore.

Kwan Tsui Hang marcou também presença na iniciativa, com o propósito de ajudar a aumentar a moral dos candidatos e a atrair o apoio dos cidadãos.

À margem da acção de campanha, Ella Lei recordou que, há alguns dias, foi alvo de críticas que davam conta da sua presença em determinadas actividades como forma de angariar votos. “Eu não compareci a essa actividade”, disse a cabeça de lista sem, contudo, especificar a que evento se referia ou a nomear os autores das críticas. No entanto, Ella Lei adiantou que estas pessoas pertencem ao mesmo grupo que, há quatro anos, difamou Kwan Tsui Hang.