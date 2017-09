“Uma Ficção Inútil”, de Cheong Kin Man, conquista distinção na Índia

Cheong Kin Man, cineasta de Macau, viu uma vez mais a sua curta-metragem “Uma Ficção Inútil” ser distinguida internacionalmente. No Festival Indiano de Películas Cinematográficas, em Bombaim, Índia, no passado fim-de-semana, a película arrecadou uma “Menção Especial do Festival”. É a terceira vez, este ano, que o doutorando em Artes Visuais pela Universidade Livre de Berlim, Alemanha, vê reconhecido o seu trabalho no país. A curta-metragem será ainda apresentada em Berlim, Hanoi, Ho Chi Minh (Saigão), Colónia, Lisboa e Macau.

