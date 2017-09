Tufão Talim: Canceladas ligações aéreas a Taipé

O tufão Talim vai obrigar ao cancelamento dos voos que fazem a ligação entre Macau e Taipé, capital da Formosa, operados a partir do final da tarde de hoje pela Air Macau. Incluem-se os voos que partem do território às 17h35 e 20h40. O voo que deveria aterrar no território saindo de Taipé às 22h também não vai ser realizado.

Em comunicado, o Aeroporto Internacional de Macau alerta os passageiros para “consultarem as suas respectivas companhias aéreas para futuras actualizações e verificarem o estado dos voos antes de darem início à sua viagem”.

De acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), a previsão é que o tufão Talim passe pelo Norte de Taiwan e que se encaminhe para a região do Norte da província chinesa de Fujian, em direcção a Zhenjiang, cidade da província de Jiangsu. Já Macau não encara “uma ameaça significativa”.