Teatro D. Pedro V acolhe celebração dos 150 anos de Enrique Granados 

As “Goyescas” e “Tonadillas” de Enrique Granados vão soar esta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro D. Pedro V, num concerto que reúne dois pianistas e duas vocalistas de Hong Kong. O maestro local Lio Kuokman é um dos responsáveis pela organização de um espectáculo que celebra os 150 anos do nascimento de um compositor que liderou o movimento nacionalista na música espanhola dos finais de oitocentos.

Sílvia Gonçalves

A celebração dos 150 anos do nascimento do compositor espanhol Enrique Granados estende-se na próxima sexta-feira ao Teatro D. Pedro V, com um concerto para piano e voz que junta quatro intérpretes de Hong Kong. A iniciativa é apoiada pelo Consulado-Geral de Espanha na vizinha região administrativa especial. O maestro Lio Kuokman, que participa na organização do evento enquanto presidente da Associação de Música de Câmara de Macau, diz tratar-se de uma oportunidade rara de levar ao público local um dos mais influentes compositores espanhóis do período Romântico tardio, de assumido pendor nacionalista, e por cá quase desconhecido.

“O Consulado de Espanha está a apoiar este evento, para celebrar o compositor, que foi um dos principais do seu tempo em Paris e também em Espanha. Mas não é muito conhecido cá, por isso penso que é um evento com muito significado para apresentar este compositor ao público em geral”, explicou Lio Kuokman ao PONTO FINAL, a partir de Osaka, onde ao longo desta semana dirige a Kansai Philharmonic Orchestra.

Lio descreve a sonoridade e dimensão folclórica do compositor espanhol, que o seduz desde os anos formativos: “Ele escreveu muito para piano. Nas suas peças há sempre esse colorido do som espanhol, que se assemelha à guitarra e às melodias espanholas. Há um colorido muito especial na sua música, de que eu gosto muito, são camadas de Espanha. Ouve-se o som das guitarras, pode-se ouvir a harmonia. Eu diria que é um pouco como a música de Chopin, tem o lado luminoso e as sombras pelo meio. Tem muita melancolia, é um compositor muito especial”, considera.

No concerto que na sexta-feira ocupa o palco do D. Pedro V, serão tocadas peças emblemáticas do compositor, como “Goyescas”, a sua principal suite para piano, mais tarde convertida em ópera. Mas também as peças “Tonadillas” e “Danzas Españolas”: “Essas músicas podem ser acompanhadas por guitarra ou piano, porque obviamente a guitarra é um instrumento nacional [em Espanha], mas vamo-nos acompanhar de piano. Neste concerto teremos algumas canções de Granados que provavelmente será a primeira vez que o público de Macau as vai ouvir ao vivo. Penso que será a primeira vez que teremos em Macau um concerto só com música de Granados. Tenho quase a certeza que será a primeira vez que o público de Macau terá um concerto em que poderá ouvir as suas peças para piano, as suas peças vocais e parte do seu trabalho para ópera”, sublinha Lio Kuokman.

Em palco estarão a soprano Phoebe Tam e a mezzo-soprano Carol Lin, a pianista Crystal Lam e o pianista Ming Kwong: “Temos duas cantoras, são solistas em Hong Kong. Conheço-as muito bem porque trabalhamos muito em ópera. E ainda uma solista de piano, Crystal Lam, que vai tocar algumas peças a solo, e um outro pianista que vai tocar as músicas folk”, conta o maestro, que não poderá estar presente no concerto, uma vez que se encontra no Japão.

Nascido em Macau, Lio Kuokman, agora com 35 anos, continua a residir em Filadélfia, nos Estados Unidos, onde foi maestro assistente na The Philadelphia Orchestra: “A minha casa é em Filadélfia, viajo por todo o mundo, agora estou no Japão a dirigir um concerto, há dois dias estava em Paris, também a dirigir. Cheguei esta manhã a Osaka, estou a trabalhar esta semana com a Kansai Philharmonic Orchestra”, contou o músico.