Talim: Taiwan prepara-se para o pior

Taiwan preparou-se durante todo o dia de ontem para a chegada do tufão Talim que, de acordo com as previsões, deverá cruzar o norte da Ilha Formosa durante o dia de hoje.

O Centro Meteorológico Central de Taiwan emitiu um alerta à navegação e anunciou que o Talim deve originar vento e chuva fortes durante o dia de hoje, devendo, durante a noite, passar perto da zona norte da ilha, muito povoada.

O recém-nomeado primeiro-ministro de Taiwan, Lai Ching-te, convocou uma reunião especial do Governo e activou um centro de resposta para emergências em cooperação com as autoridades locais.

O alerta relativo à aproximação da tempestade tropical levou a uma corrida sobretudo por produtos frescos, com extensas filas a formarem-se junto aos mercados, temendo-se que o tufão destrua colheitas e faça disparar os preços de frutas e legumes: “Já subiram para o dobro e ainda nem há uma brisa do tufão”, disse à agência de notícias espanhola Efe uma doméstica enquanto esperava pela sua vez para comprar verduras em Taipé.

Os danos que o Talim poderá causar dependem da actual trajetória. Contudo, tendo em conta experiências anteriores, são esperados cortes no fornecimento de energia eléctrica, não estando também descartada a possibilidade de inundações e deslizamentos de terras.

O Governo da Ilha Formosa começou a ordenar evacuações em zonas que apresentam risco de cheias ou de deslizamentos de terras ou lama, estando a acompanhar o aumento do nível da água.

O Talim, que na segunda-feira evoluiu de tempestade tropical para tufão, encontra-se a aproximadamente mil quilómetros a leste de Taiwan e move-se em direção à ilha a uma velocidade de cerca de 30 quilómetros por hora, com ventos sustentados de 120 quilómetros por hora, de acordo com o Centro Meteorológico Central da ilha.