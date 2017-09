Sette Câmara regressa a Macau para disputar Taça do Mundo de Fórmula 3

O detentor da volta mais rápida ao Circuito da Guia ao volante de um monolugar vai voltar a representar a germânica Motopark Academy no traçado do território. O objectivo do piloto brasileiro é vencer, depois de no ano passado ter concluído a edição inaugural da Taça do Mundo de Fórmula 3 no patamar mais baixo do pódio.

O brasileiro Sérgio Sette Câmara, piloto de 19 anos que disputa o Campeonato Europeu de Fórmula 2 vai regressar em Novembro às curvas e contra-curvas do Circuito da Guia para disputar a Taça do Mundo de Fórmula 3, prova que integra o cartaz da 64.a edição do Grande Prémio de Macau.

Sette Câmara assegurou a presença na competição no início da semana, ao assinar um contrato com a escuderia germânica Motopark Academy válido para prova. A antiga Taça Intercontinental de Fórmula 3 foi promovida no ano passado pela Federação Internacional do Automóvel ao estatuto de Taça do Mundo. A edição inaugural do certame, recorde-se, foi ganha pelo português António Félix da Costa, mas Sérgio Sette Câmara também deu nas vistas. O jovem piloto brasileiro concluiu a prova no patamar mais baixo do pódio, depois de ter liderado durante grande parte da corrida.

Na presente temporada, tida pelo próprio como uma temporada de crescimento nas lides europeias de Fórmula 2, Sérgio Sette Câmara já somou uma vitória, tendo somado uma segunda posição numa outra corrida. Com uma história de sucesso no traçado do território, o piloto brasileiro não esconde o desejo de voltar a competir em Macau. Antes de ter garantido a subida ao pódio na 63.a edição do Grande Prémio, Sette Câmara já tinha estabelecido, em 2015, a volta mais rápida ao Circuito da Guia, num ano em que competiu, exactamente, com as cores da Motopark. A performance do jovem piloto no exigente circuito citadino do território transformar o traçado da Guia no recinto favorito do brasileiro: “Macau tem a minha pista preferida no mundo. Trechos muito sinuosos e travados são cortados por uma enorme recta onde os carros de Fórmula 3 chegam a mais de 270 quilómetros por hora. É uma corrida extremamente excitante, que me traz excelentes memórias”, explicou Sette Câmara, citado pelo portal F1 Mania. “Fiquei muito feliz com o convite da Motopark e da Vebet.com. Farei o máximo para retribuir a confiança depositada no meu trabalho, com a obtenção do melhor resultado possível na pista”, complementou o piloto.

A contratação de Sette Câmara para representar a Motopark Academy no Grande Prémio de Macau só se tornou viável mediante a assinatura de um acordo entre a equipa e o grupo Vebet.com, empresa que actua no segmento das apostas desportivas e que conta com mais de cinco milhões de apostadores um pouco por todo o mundo. Timo Rumpfkeil, director da Motopark, acredita que a aliança entre as três partes é meio caminho andado para que Sérgio Sette Câmara e a escuderia que lidera assinem uma história de sucesso na edição de 2017 do Grande Prémio de Macau: “Estamos muito motivados com as importantes parcerias que assinamos tendo em vista a participação no Grande Prémio de Macau. Com o patrocínio da Vebet.com conseguimos convencer o Sette Câmara e contamos com ele para nos ajudar a garantir esta importante conquista. Ele esteve no pódio, no ano passado, na Taça do Mundo de Fórmula 3 e é ainda o actual recordista do circuito. Tenho a certeza que vai contribuir para que a nossa equipa se apresente na máxima força em Macau”, explicou Rumpfkeil, citado pelo mesmo portal.